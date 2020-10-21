Москва, , 00:29 — REGNUM Намерение Центра организации дорожного движения Москвы установить на остановках и пешеходных стелах навигации 220 аппаратно-программных комплексов, для слежки за передвижением пешеходов, вызвало шквал комментариев со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 20 декабря в сервисе Яндекс.Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

Часть пользователь оказалась не удивлена подобным идеям властей Москвы. Более того, по их мнению, слежка за гражданами через их гаджеты осуществляется уже достаточно давно и это не станет чем-то уникальным для граждан.

«Так уже давно идёт слежка за гражданами, стоит зайти в магазин, как тут же придет уведомление на телефон (магазин такой-то, оцените наш магазин, поставьте оценку и напишите отзыв), вон в гугле есть хронология посещённых мест, сохраняет все места на карте, где ты был с телефоном», — пишет Дмитрий.

Другие уверены, что ради слежки за своими гражданами власти готовы расстаться с крупными суммами денег. Но вот на реальную помощь населению в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции они бюджет жалеют, считают люди.

«Никаких денег на тотальную слежку не жалко! А вот реально помочь всему населению, без разделения на разные группы, хотя бы один раз денег нет. И мы вам удочку вместо рыбы дадим. Сейчас не та ситуация. Удочка — это должна быть нормально оплачиваемая работа, стабильность», — считает А. В.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что данная слежка поставит точку в эре свободы и заставит население города находится под пристальным вниманием его администрации. Более того, граждане принялись шутить над тем, что шуточный налог на воздух также начал воплощаться в реальности в виде необходимости носить медицинскую маску, которая стоит деньги, и которую приходится покупать самим гражданам.

«Эра свободы закончилась. Мы стали стадом, раньше колокольчики вешали на шею животным, а нам смартфоны дали. Теперь в век цифровых технологий пастухам даже не надо выходить с помещения, захотят нас дома посадят или наши перемещения передадут нужным людям. Уже платим налог на воздух, хочешь дышать без маски, плати штраф, а на маски в день приходится тратить 30−40 рублей», — поделился мнением Александр Б.

Нашлись и те, кто указал на то, что мэрия Москвы собирает потратить крупные средства для слежки за населением, но тот факт, что в метро и общественном транспорте на поверхности постоянно толпится множество людей, никого не волнует. Поэтому данная инициатива кажется комментаторам неоправданной.

«Ой-ой, а мэрия Москвы без отслеживания и не знает, что в метро не протолкнуться, автобус люди ждут минут по 20−40 стоя в очереди на остановку, а на дорогах пробки в 8 баллов обычное явление? Надо срочно бюджетик попилить, мол, снова на благо граждан, без этого никак. И всё решит, конечно, отслеживание, а не прекращение бездумной уплотнительной застройки нашего города», — написал пользователь Skulkoff.

Напомним, 20 октября стало известно о намерении Центра организации дорожного движения Москвы установить на остановках и пешеходных стелах навигации 220 аппаратно-программных комплексов, для слежки за передвижением пешеходов.