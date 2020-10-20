Ростов-на-Дону, , 23:27 — REGNUM Заморозки ожидаются в Ростовской области в ночь на 21 октября. Столбики уличных термометров опустятся до — 5 градусов, сообщает региональное управление МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков, существенных осадков в течение дня 21 октября в Ростовской области не ожидается. Утром местами туман. Скорость ветра северо-западного и западного направлений составит 5−10 метров в секунду, в дневные часы порывы будут достигать 14 метров в секунду.

Ночью температура опустится до 0 градусов, при прояснениях ожидаются морозы до — 5 градусов. В дневные часы на Дону воздух прогреется до + 9…+ 14 градусов. В ряде районов сохранится чрезвычайная пожароопасность.