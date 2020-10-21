Москва, , 07:59 — REGNUM Заявление гендиректора компании «Р-Фарм» Василия Игнатьева о том, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в конце ноября — начале декабря 2020 года, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили своё мнение 20 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Извините за вопрос, но каким образом планируется проводить вакцинацию в период эпидемии? Это противоречит всем основам эпидемиологии. Прививку положено делать за 2 месяца до обострения эпидемобстановки, чтобы в здоровом теле сформировался иммунитет, убив вколотую заразу. Иначе организм, находящийся под давлением внешних факторов, окажется в ситуации спада иммунитета и заболеет от прививки тяжелой формой, вколотой зараз», — считает Инна К.

Многие пользователи заявили о своём намерении не принимать участие в вакцинации по той причине, что у них нет объективной информации о безопасности и действенности данного вещества.

«Не буду колоться этой вакциной, пока твёрдо не буду уверен в ее безопасности и мощности действия! А уколоть себя неизвестным и непроверенным веществом, которое не прошло клинических испытаний, меня не прельщает никак! Я не хочу после этой вакцины получить кучу проблем с организмом и иммунитетом ко всему и еще через 6−12 месяцев отправиться на кладбище! Вот пройдет хотя бы 2 года после начала производства и будет информация о том, как эту вакцину переносят люди, тогда и уколюсь! А если меня оштрафуют за отказ от вакцины? То это нарушение всех прав человека. И я не желаю быть подопытным кроликом!» — пишет Сергей У.

Часть комментаторов призвала не проявлять ненависти к тем, кто не готов принять отечественную вакцину. Люди считают, что у граждан попросту нет уверенности в том, что, созданная за столь короткий срок российская вакцина не принесёт им больших проблем, чем коронавирус, против которого она должна помочь бороться.

«Вы серьёзно собрались колоться вакциной, созданной за полгода, да ещё и детей прививать? А какие клинические показания, а как эта вакцина покажет себя в организме через год два? А какие побочные эффекты? А, может, эта вакцина влияет на репродуктивность? Нет уж, друзья, извольте. Хотите колоться непонятно чем — ваше право! Но не надо хаять людей, которые не хотят колоть непонятно что», — пишет Павел П.

Других граждан возмутила, как им кажется, обязательная форма вакцинации. Большинство жителей России, уверены пользователи, не изъявляют желания вакцинироваться, но тем не менее часть комментаторов заявляет, что работники государственных предприятий проходят вакцинацию в обязательном порядке под страхом получить увольнение.

«А они нас спросили, хотим мы или нет вакцинироваться?! Уверена, что 90% населения — против. А принуждать не имеют права! Моя дочь работает в управе, так их там всех принуждают к вакцинации. Посадили их всех в автобус и повезли. Так как у нее вес 46 кг — её освободили, но людей принудительно заставляют делать вакцинацию, иначе создадут такие условия, что уволишься с работы сам», — поделилась историей TATYAN A.

Напомним, 20 октября гендиректор компании «Р-Фарм» — производитель препарата «Спутник-V» Василий Игнатьев сделал заявление, в котором озвучил дату вероятного проведения массовой вакцинации против COVID-19 в России. Ожидается, что это начнётся в конце ноября или в начале декабря.