Санта-Клара, США, , 22:58 — REGNUM Nvidia объявила, что несколько популярных игр получат поддержку трассировки лучей (RTX). Об этом 20 октября сообщил портал DSOGaming.

Речь идёт о таких проектах, как Mount & Blade II: Bannerlord, Mortal Shell, Xuan-Yuan Sword VII, Edge of Eternity и Ready or Not. Компания отметила, что в них также будет добавлена поддержка технологии DLSS, которая позволяет снизить нагрузку на основной процессор видеокарт Nvidia и тем самым повысить производительность игры в случае её запуска с высоким разрешением.

Отмечается, что функция RTX в Mount & Blade II: Bannerlord и Mortal Shell появится в ноябре 2020 года. Что касается Xuan-Yuan Sword, то Nvidia сообщила, что на момент релиза в игре будут присутствовать функции глобального освещения, трассировки лучей и DLSS.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на сегодня Nvidia удовлетворила лишь 7,4% спроса на видеокарты новой серии RTX 30. Информация была опубликована 19 октября на сайте магазина Proshop.

Читайте ранее в этом сюжете: Nvidia пока не удовлетворила и десятую часть спроса на видеокарты RTX 30