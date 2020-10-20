Конфлан-Сент-Онорин, , 23:03 — REGNUM Убийца чеченского происхождения Абдулах Анзоров, зарезавший в коммуне Конфлан-Сент-Онорин учителя истории Самуэля Пати, накануне преступления написал СМС отцу школьника, ранее жаловавшегося на уроки учителя. В этом письме Анзоров предупредил о нападении.

Во вторник, 20 октября, французским СМИ стало известно, что отец студента, который ранее жаловался на уроки Пати, незадолго до убийства получил от Анзорова СМС. Однако неизвестно, ответил ли адресат на это СМС.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября Анзоров убил и обезглавил Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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