Анкара, 20 октября 2020, 22:32 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 1894 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 351 413 человек. Такие данные приводит 20 октября министерство здравоохранения страны.
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Сообщается также, что за сутки в больницах Турции скончались ещё 74 пациента с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 9445.
За весь период с начала эпидемии в стране излечились более 306 тысяч пациентов, в том числе 1512 за последние 24 часа.
Напомним, днём ранее власти Турции сообщали о 2026 выявленных случаях заражения и75 скончавшихся больных COVID-19.