Монтрёй, Франция, , 22:25 — REGNUM Компания Ubisoft подробно описала тот контент, на появление которого могут рассчитывать геймеры после релиза игры Assassin's Creed Valhalla. Об этом 20 октября сообщил портал Game Rant.

Разработчики рассказали, что сезонный пропуск, который уже входит в издания Gold и Ultimate, будет состоять из двух дополнений (DLC) и бонусной миссии. События первого дополнения Wrath of the Druids развернутся в Ирландии, по сюжету Эйвор (главный герой игры) столкнётся с друидами. Его релиз состоится весной 2021 года.

Второе дополнение будет называться «Осада Парижа» (The Siege of Paris) и расскажет о том, как в 845 году н.э. викинги напали на Францию и сражались с войском Карла II, так известного как Карл Лысый. Релиз этого DLC состоится летом 2021 года.

Что касается бонусной миссии «Легенда о Беовульфе», то в ней Эйвор выступит в качестве детектива, пытаясь выяснить причину череды странных смертей.

Напомним, релиз Assassin's Creed Valhalla состоится 10 ноября 2020 года, в день старта продаж консолей Xbox Series X и Series X. Действие игры начнётся в 873 году, во времена завоеваний викингов.

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