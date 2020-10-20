Салехард, , 20:38 — REGNUM На Ямале на переправе между городами Салехард и Лабытнанги на скульптуру мамонта Мити волонтёры надели защитную маску длиной пять метров. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы ЯНАО.

Мамот Митя защищён от COVID-19 Пресс-служба горадминистрации Салехарда

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По замыслу волонтёров маска будет напоминать жителям двух городов о важном элементе защиты от распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, волонтёры ежедневно на улицах Салехарда безвозмездно раздают защитные маски, рассказывают жителям о мерах профилактики респираторных инфекций. За последний месяц маски были вручены пяти тысячам салехардцев.

Напомним, на Ямале за месяц суточный прирост заражений коронавирусом увеличился в четыре раза: с 68 случаев 22 сентября до 288 случаев 20 октября.