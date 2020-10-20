Москва, 20 октября 2020, 20:27 — REGNUM Церемония прощания с ушедшей из жизни народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой состоится 22 октября, говорится 20 октября в Instagram кинокомпании Art Pictures.
Сообщение разместил сын актрисы режиссёр Фёдор Бондарчук.
https://www.instagram.com/p/CGklM87ncRR/
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ирина Скобцева скончалась сегодня, 20 октября, в возрасте 93 лет. Звание Народной артистки РСФСР было присвоено Ирине Скобцевой 28 марта 1974 г. за заслуги в области советского киноискусства.
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