Воронеж, , 20:04 — REGNUM Высшим учебным заведениям, работающим на территории Воронежской области, рекомендовано перейти на дистанционный режим работы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области по итогам видеосовещания, которое губернатор Александр Гусев провёл 20 октября.

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По информации, прозвучавшей на совещании, на «горячую линию» по коронавирусу поступает множество звонков от родителей студентов и школьников. По данным Роспотребнадзора, в Воронежской области наблюдается рост заболеваемости наблюдается в возрастной группе 18−29 лет, случаи коронавируса зафиксированы в шести вузах региона.

Губернатор Александр Гусев одобрил предложение обратиться в адрес федеральных высших учебных заведений с просьбой о создании условий для разобщения обучающихся и переводе их максимального количества на дистанционное обучение. Такой же формат обучения будет предусмотрен и для учреждений среднего профессионального образования.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно о вводе дистанционного обучения для части студентов и переводе на дистанционный режим работы ряда преподавателей в Воронежском государственном университете. Ранее о намерении перейти на онлайн-режим сообщили в Воронежском государственном техническом университете.

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