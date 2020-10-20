Воронеж, , 19:58 — REGNUM Школьные каникулы в Воронежской области продлятся с 26 октября по 8 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области по итогам видеосовещания, которое губернатор Александр Гусев провёл 20 октября.

Карантин Георгий Балаков © ИА REGNUM

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Первый заместитель руководителя департамента здравоохранения области Олег Минаков сообщил, что ситуация с коронавирусом в регионе требует сокращения контактирования граждан и принятия советующих мер в учебных заведениях. По информации и.о. руководителя управления Роспотребнадзора области Ольги Фуфаевой, в Воронежской области растёт число заболевших гриппом и ОРВИ — эпидпорог превышен на 11,4%.

На дистанционное обучение из-за COVID — 19 на данный момент переведены две школы, в 10 школах закрыты 35 классов, а также — одна группа в детском саду. Заболеваемость COVID-19 среди детей в возрасте от семи до 17 лет составляет от семи до 20 в неделю.

Как сообщил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов, осенние каникулы у школьников начнутся одновременно во всем регионе и продлятся с 26 октября по 8 ноября.