Лондон, , 19:57 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Британии за последние сутки увеличилось на 21 331, сообщает 20 октября минздрав страны.

Отмечается, что больше случаев заражения было зарегистрировано только 4 октября, но тогда в общий список включили ранее не учтенные случаи.

Кроме того, ведомство сообщает, что суточное число смертей от COVID-19 достигло рекордного с 5 июня числа, составив 241 летальный случай.

Днем ранее коронавирус был выявлен у 18 805 человек, умерли от последствий заражения 80 пациентов.

Всего в Британии с начала эпидемии коронавируса зарегистрировано 762 542 случая заражения, скончались от COVID-19 43 967 человек.

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