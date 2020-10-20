Чебоксары, , 19:49 — REGNUM В Чувашии массово отгораживаются. Местные интернет-форумы и соцсети пестрят сообщениями, как растут заборы вокруг жилых домов, университетов и театров. В самом центре города у Чебоксарского залива забор стал появляться вокруг Чувашского государственного театра оперы и балета, прямо к торжественному открытию XXIV Международного балетного фестиваля. Прокуратура Чувашии под руководством нового прокурора Андрея Фомина отреагировала сообщением, что организовала проверку законности данного ограждения. Глава Чувашии Олег Николаев тоже дал поручение учредителю театра — минкультуры выяснить ситуацию и доложить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Обратил внимание на этот забор еще в субботу, когда был на открытии Международного балетного фестиваля. Поручил @mincult21 выяснить ситуацию и доложить мне. Завтра Светлана Анатольевна Каликова @kalikova_sa (и.о. министра культуры Чувашии — прим.) вместе с журналистами разберется в происходящем на месте», — написал Олег Николаев на свой странице в соцсетях 19 октября.

Минкультуры Чувашии 20 октября сообщило, что в ноябре 2017 года подготовлен паспорт безопасности АУ «Чувашский государственный театр оперы и балета». В соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объектов в сфере культуры, утвержденным постановлением правительства РФ от 11 февраля 2017 г. N 176, паспорт устанавливает зданию театра 1 (первую) категорию опасности. В эту категорию входят объекты, прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта на которых составляет более 500 человек. Паспорт согласован УФСБ России по Чувашии, УМВД России по г. Чебоксары и отделом Росгвардии России по Чувашии.

«22 мая 2019 года УФСБ России по Чувашской Республики выдало предписание АУ «Чувашский государственный театр оперы и балета» Минкультуры Чувашии по изучению эффективности системы мер по антитеррористической защищенности. 24 мая 2019 года состоялась межведомственная проверка антитеррористической защищенности АУ «Чувашский государственный театр оперы и балета». На основании проверки составлен акт, в котором указано на недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта, а именно: 1) отсутствует ограждение территории объекта, 2) отсутствует шлагбаум и противотаранные устройства. Комиссией рекомендовано установить ограждение по периметру объекта и противотаранные устройства в кратчайшие сроки», — сообщается на сайте республиканского минкультуры.

В целях устранения выявленных недостатков дирекция театра 28 июня 2019 года обратилась в минкультуры Чувашии с просьбой о выделении финансовых средств на устройство ограждения театра с четырьмя шлагбаумами. В 2020 году средства из республиканского бюджета были выделены.

Из данных госзакупки известно, что 28 сентября 2020 года театр заключил договор на поставку шлагбаумов, ограждений. Закупка у единственного поставщика, сумма закупки — почти 1,5 млн рублей (1 459 500 рублей).

Директор театра оперы и балета Валерий Клементьев сообщил журналистам, что ограждение территории здания театра установлено в плановом порядке во исполнение предписания контролирующих органов для контроля въезда автотранспорта на территорию театра, в котором проводятся мероприятия с большим количеством зрителей. Ограждения не препятствуют свободному доступу для жителей и гостей столицы на территорию театра. Парковка автотранспорта для зрителей и посетителей театра обеспечена в полном объеме.

Заместитель главы администрации г. Чебоксары — председатель горкомимущества Юрий Васильев пояснил, что земельный участок находится в собственности Чувашской Республики и предоставлен театру оперы и балета для выполнения уставных задач. Организация вправе устанавливать ограждения на своей территории, но при условии согласования вида и типа ограждения с управлением архитектуры города Чебоксары. По информации горкомимущества, письменного обращения по согласованию в адрес управления архитектуры г. Чебоксары не поступало.

Заместитель прокурора г. Чебоксары Эльвира Столярова подтвердила, что прокуратурой города в настоящее время организована проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка установки данных ограждений и соответствия действующему законодательству. В настоящее время ограждения не препятствуют доступу граждан в прилегающие к зданию театра жилые дома. В случае установления фактов нарушения законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования.

И.о. главы минкультуры Светлана Каликова подчеркнула, что требования к антитеррористической защищенности объектов культуры, где проходят мероприятия с массовым скоплением людей, продиктованы самой жизнью. В Чувашском государственном театре оперы и балета более 800 мест только для зрителей, требования по антитеррористической защищенности необходимо соблюдать. Однако руководство театра должно было согласовать внешний вид ограждения с управлением архитектуры г. Чебоксары. Дальнейшая работа будет проводиться по итогам прокурорской проверки с учетом мнения архитекторов и горожан.

Ранее сообщалось, что ограждение устанавливают вокруг здания Чувашского госуниверситета на ул. Университетской.

Напомним, антитеррористическую комиссию в Чувашской Республике (АТК) возглавляет глава Чувашии Олег Николаев.