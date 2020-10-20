Кострома, , 19:47 — REGNUM В Костромской области вводится запрет на проведение всех развлекательных, культурных и спортивных мероприятия с численностью участников более десяти человек — передаёт пресс-служба губернатора.

Наталья Диева © ИА REGNUM

Решение об этом сегодня, 20 октября, принял оперативный штаб региона. Срок действия запрета — с 23 октября по 1 декабря 2020 года.

Исключение составят спортивные мероприятия без зрителей, но их проведение необходимо согласовывать с комитетом по физической культуре и спорту.

При этом ограничения не касаются работы театров, цирка, филармоний и других концертных организаций. Концерты и спектакли будут, как и прежде, проводиться с соблюдением санитарных мер и заполнением зала максимум на 50%.

Банкеты и «подобные им мероприятия» в общепите посещать могут также не больше десяти человек. Вместе с тем для свадеб и поминок сохраняются прежние ограничения по численности — до 30 человек.

Кроме того, по рекомендациям Роспотребнадзора в указанный период лагеря и санатории приостанавливают приём детей.

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