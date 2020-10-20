Екатеринбург, , 19:49 — REGNUM Управление здравоохранения Екатеринбурга перестанет существовать с 1 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.

В документе прописаны процедуры, которые необходимо провести перед ликвидацией подразделения. В частности, горздраву потребуется выявить и погасить задолженности, инвентаризовать имущество, подготовить архивные документы и не только.

Подробный план мероприятий власти подготовят до 26 октября 2020 года. Контроль за ликвидацией подразделения возложен на вице-мэра Екатерину Сибирцеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ликвидацию горздрава поддержало Законодательное собрание Свердловской области. Полномочия управления передадут областному минздраву.

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