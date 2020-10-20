Москва, , 19:41 — REGNUM Альянс профессиональных организаций для детей и взрослых с психическими нарушениями «Ценность каждого» направил в адрес заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой письмо с просьбой разобраться с ситуацией в регионах, где в связи со сложной эпидемиологической обстановкой приостанавливают предоставление полустационарных услуг пребывания и занятости детям и молодым людям с тяжелыми множественными нарушениями развития. Письмо подписали 35 некоммерческих общественных организаций из 23 регионов страны. Обращение также поддержала автор проекта ОНФ «Регион Заботы», член Центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер.

«Я толком не могу понять, у нас вторая волна или продолжение первой, но это и не важно. Важно, что все люди очень устали от ограничений. В отличие от весны сейчас во всех регионах стараются избегать закрытия кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, потому что людям нужно что-то позитивное, надо отвлекаться. Но поскольку рост заболеваемости совершенно дикий, и какие-то ограничения вводить нужно, руководители принимают решения закрыть то, что, как им кажется, закрыть наиболее безболезненно. Например, где-то закрывают увеселительные заведения после 23:00, когда контроля меньше, чтобы люди в вечернее и ночное время не проводили вечеринок и не собирались большими компаниями. А где-то в результате ограничений перестают работать дневные медицинские стационары, организации социальной защиты прекращают обслуживание на дому, и руководство региона думает, что так они смогут избежать дополнительных контактов. Но это большая ошибка, потому что закрытие дневных стационаров и закрытие дневных реабилитационных центров или дневных центров занятости для детей и молодых взрослых с тяжелыми множественными нарушениями развития даёт обратный эффект. В результате потребность в госпитализациях и уровень недовольства только растет», — рассказала Анна Федермессер.

«Опыт первой волны показал, что изоляция 24/7 в четырех стенах для пожилых людей или людей с ментальными особенностями ведет к развитию основного заболевания и нарастанию проявлений деменции, — отметила она, — А для родителей, у которых дома ребенок-инвалид с психическими нарушениями, отсутствие возможности переключиться — это огромное испытание для обеих сторон с возможными тяжелыми губительными последствиями.

«Здорового ребенка невозможно держать дома 24/7. А тем более человека гиперактивного, который не говорит, а может только громко кричать, когда выражает свои эмоции, или того, который ни в 2 года, ни в 12, ни в 18 лет ни на минуту не дает родителям расслабиться, потому что весь мир для него представляет опасность — острый нож, горячая плита, чужая собака, лестница в подъезде, проезжая часть… Его состояние по основному заболеванию начнет ухудшаться, и это приведет к необходимости госпитализации, которая в условиях ковида тем более затруднительна. Сейчас же ситуация усложняется еще и тем, что никто на удаленку родителей этих детей не перевел, а вот дневные центры для их детей закрылись. Соответственно, родителям на работу надо, а ребенка девать некуда. Поэтому они вынуждены искать какие-то иные возможности разместить ребят и устроить для них альтернативный способ проведения дневного времени. Их или с собой на работу брать, или отвлекать походами в многолюдный магазин, и это опять же приведет к распространению ковида среди людей, и так очень сильно ослабленных, которые относятся к уязвимым категориям граждан», — рассказала инициатор проекта «Регион заботы».

«Слава богу, Альянс «Ценность каждого» написал письмо на имя Голиковой, и я это письмо очень поддерживаю — и как член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, и как руководитель медицинской организации, куда в тяжелом состоянии поступают пожилые пациенты с деменцией и инвалиды-колясочники, в том числе с психическими нарушениями. Причина для госпитализации одна — их родственники очень утомлены уходом. У них больше нет сил, они измотаны, они вынуждены ходить на работу, и если закрываются дневные центры, центры социальной реабилитации, дневные стационары, или соцработники перестают ходить домой помогать, то отдать своего близкого в стационар — это единственный способ выжить, выдохнуть и набраться сил для дальнейшей совместной жизни.

Я даже не говорю сейчас про гуманитарный аспект, про то, что это множит чувство вины. Я говорю про то, что такие решения в результате приводят исключительно к перегрузу системы здравоохранения. Соображения безопасности одних не должны ухудшать качество жизни других, а меры безопасности не должны носить формального характера», — заключила Анна Федермессер.

Авторы письма попросили Татьяну Голикову вмешаться в сложившуюся ситуацию и вместе с Министерством труда и социальной защиты РФ направить в регионы письмо о необходимости сохранения предоставления услуг в полустационарной форме как государственными учреждениями, так и НКО в малых группах (наряду с дистанционным предоставлением социальных услуг). А также рекомендовать регионам усиливать программы помощи на дому детям и взрослым. Со своей стороны, организаторы оказания услуг обеспечат соблюдение детьми и взрослыми всех необходимых профилактических мер, предусмотренных для противодействия пандемии.