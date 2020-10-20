Нижний Новгород, , 19:23 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ «О введении режима повышенной готовности» изменения, касающиеся работы организаций общественного питания в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Теперь ресторанам, кафе и другим учреждениям общепита в период с 00:00 до 06:00 запрещается принимать посетителей, но при этом разрешается оказывать услугу «еда навынос».

Глава региона отметил, что ранее нижегородские власти приняли решение всё же разрешить кафе и ресторанам работать, дабы не ухудшать экономическую ситуацию и сохранить деятельность сферы общественного питания в условиях пандемии.

«С завершением летнего сезона общепит потерял возможность использовать открытые веранды, поэтому сейчас нужно максимально ответственно подойти к организации работы. Закрытое помещение — это совсем другой уровень угрозы», — подчеркнул губернатор.

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