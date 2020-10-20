Скопье, , 20:11 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии во вторник, 20 октября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 2140 образцов был выявлен 161 носитель коронавируса. Ещё 280 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 24 196 случаев заражения, 850 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались четверо пациентов. Лечение проходят 5674 человека. 17 678 пациентов уже выздоровели.

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Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше трех тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в 10 человек.

Глава клиники инфекционных заболеваний в СкопьеМилена Стефанович18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

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