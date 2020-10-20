Рим, , 19:06 — REGNUM По данным на вечер вторника, 20 октября, в Италии умерли 36 705 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 89 (днем ранее — на 73), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Выздоровели 255 005 человек, за сутки этот показатель увеличился на 2046 (днем ранее — на 1498).

Число подтвержденных носителей выросло на 10 874 (днем ранее — на 9338). Было проведено чуть менее 145 тысяч тестов, положительный результат — у 7,51% (накануне — 9,45%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 434 449. В настоящее время заражены 142 739 человек — на 8736 больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель за всё время эпидемии.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в почти 12 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.