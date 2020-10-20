Подгорица, , 19:01 — REGNUM В Черногории за сутки выявили 132 новых носителя коронавируса, сообщает Институт общественного здравоохранения. Тем временем за этот же период фиксируют выздоровление 293 человек.

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За сутки умерли семь пациентов с коронавирусом, с начала эпидемии число умерших составляет 238.

В настоящее время в Черногории число активных случаев составляет 4064, это показатель 645 активных случаев на 100 000 жителей.