Нижний Новгород, , 18:48 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. Новые ограничения связаны с работой ресторанов и кафе.

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Так, всем организациям общественного питания разрешено работать только в период с 6:00 мск до 24:00 мск. В ночные часы общепит сможет работать только навынос.

«Организации общественного питания с 12 ночи до 6 утра смогут работать только навынос, без посетителей. Такие меры уже введены или вводятся в других регионах страны. Это связано с проведением развлекательных мероприятий в подобных заведениях в ночное время. Конечно, такие случаи пресекаются в результате проверок, но необходим системный подход», — пояснил глава области.

Также он добавил, что в указе уточнены формулировки пунктов, связанных с ношением средств индивидуальной защиты.

«Важно не наличие маски, а ее правильное использование. В случае, когда маска не защищает органы дыхания, это может представлять серьезную опасность для окружающих. Если человек болен и не знает об этом, он может многих заразить», — напомнил губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным общероссийского оперативного штаба, по состоянию на 20 октября в регионе выявили 366 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 292 новых носителях SARS-CoV-2. Предыдущий рекорд суточного прироста носителей коронавируса в области был зафиксирован по состоянию на 12 июня — 354 случая. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 37 428 случаев.

При этом, по информации министерства здравоохранения Нижегородской области, на утро 20 октября выявлен 291 новый случай заражения коронавирусом.

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