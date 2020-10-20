Екатеринбург, 20 октября 2020, 19:07 — REGNUM Выталкивать из общественного транспорта «ковид-диссидентов» не только можно, но и нужно. Об этом заявил журналистам глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
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"Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений», — добавил мэр.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее психиатры и психотерапевты Свердловской области заявили, что насаждение нетерпимости не поможет борьбе с COVID-19.
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