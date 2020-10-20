Екатеринбург, , 18:18 — REGNUM Стерилизация клиенток «Уктусского пансионата» в Екатеринбурге не проводится с 2016 года. Об этом журналистам заявила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Она отметила, что ранее такие случаи были. Однако в 2016 году данный вопрос был обсуждён с областным минсоцполитики. После этого о новых случаях информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из постоялиц пансионата пожаловалась публично на операцию, которую ей сделали в 2008 году. В самом учреждении заявили журналистам, что несколько женщин действительно были стерилизованы, но только по медицинским показаниям и при их согласии.

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