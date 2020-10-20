Москва, , 18:06 — REGNUM Управление процессом борьбы с коронавирусом происходит в онлайн-режиме. Об этом 20 октября заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме «Открытые инновации».

Михаил Мурашко Duma.gov.ru

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"Управление процессами идет в режиме онлайн, огромный массив научных данных разного качества, которые необходимо отфильтровать, ускорение клинических исследований, в том числе за счет получаемых цифровых данных», — сказал Мурашко.

Новые технологии влияют на систему оказания медицинской помощи в целом. Например, выписка больничного листа была переведена в дистанционную форму. При этом рост числа амбулаторных пациентов привёл к необходимости внедрения новых технологий, которые позволяют оказывать дистанционное сопровождение.

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