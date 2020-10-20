Посёлок Бреды, Челябинская область, , 17:46 — REGNUM В Челябинской области продолжается тушение природного пожара на территории Брединского района. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В ликвидации возгорания участвует 181 человек, в том числе 149 от МЧС. Также привлечено 44 единицы техники, в том числе 26 — от МЧС.

Всего огонь прошёл 980 га. На 14:00 были отдельные очаги в целом на 25 га. Как сообщало ИА REGNUM, пожар начался 19 октября.

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