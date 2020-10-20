Оренбург, , 17:44 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 20 октября, зафиксирован летальный исход у трех пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Скончались мужчины 1958 и 1967 годов рождения из Оренбурга и мужчина 1963 года рождения из Соль-Илецкого района.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 99 летальных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией.

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