Москва, , 17:37 — REGNUM У российских чиновников за период с 2013 года было изъято незаконно нажитое имущество на общую сумму свыше 34 млрд рублей. Об этом 20 октября сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая на 18-м заседании генеральных прокуроров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Краснов напомнил, что в случае приобретения чиновником или членами его семьи в течение года недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг на сумму, превышающую их общий доход за три последних года, прокурор имеет право предъявить иск об обращении незаконно нажитого имущества в доход государства.

«За весь период реализации данных полномочий судами удовлетворены исковые требования органов прокуратуры об изъятии у государственных служащих имущества на сумму более 34 млрд рублей», — сообщил он.

В ходе заседания Краснов также рассказал коллегам из стран ШОС, что в июле 2020 года в России был принят закон, согласно которому виртуальная валюта для некоторых сфер правоотношений, включая противодействие коррупции, признаётся имуществом. В связи с этом, начиная с 2021 года, российские чиновники будут обязаны декларировать такие валюты наряду с прочими активами.