Белгород, 20 октября 2020, 17:34 — REGNUM Для оказания экстренной и плановой медицинской помощи, в том числе и больным с подозрением на коронавирус или с подтверждённым тестом, развёрнуто 10 588 коек в Белгородской области. Такие данные на брифинге 20 октября привела первый заместитель начальника департамента здравоохранения региона Людмила Крылова.
Больше всего мест отдано под плановую медпомощь — 5282 и они заняты полностью. Для оказания экстренной помощи выделено 2844 койки, оставшиеся 2462 места предназначены для пациентов с подтверждённым коронавирусом или с подозрением на инфекцию.
Ковидные койки заняты в регионе на 80%.