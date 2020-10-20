Белгород, , 17:34 — REGNUM Для оказания экстренной и плановой медицинской помощи, в том числе и больным с подозрением на коронавирус или с подтверждённым тестом, развёрнуто 10 588 коек в Белгородской области. Такие данные на брифинге 20 октября привела первый заместитель начальника департамента здравоохранения региона Людмила Крылова.

Больше всего мест отдано под плановую медпомощь — 5282 и они заняты полностью. Для оказания экстренной помощи выделено 2844 койки, оставшиеся 2462 места предназначены для пациентов с подтверждённым коронавирусом или с подозрением на инфекцию.

«Как отразилась на коечном фонде ситуация с COVID-19? 2 462 койки для оказания помощи пациентам этого профиля выделены из объёма плановой помощи. 35% коечного фонда работает на экстренную помощь и незыблемо остаётся задействованным в этом направлении. Если бы не было коронавируса, все оставшиеся койки использовались бы для оказания помощи хронически больным пациентам», — объяснила Людмила Крылова.

Ковидные койки заняты в регионе на 80%.