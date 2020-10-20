Севастополь, , 17:24 — REGNUM Рейды по проверке соблюдения гостиницами правил приема постояльцев в условиях пандемии COVID-19 проводятся в Севастополе, сообщили 20 октября в пресс-службе правительства города. В рейдах участвуют сотрудники департамента общественной безопасности и сотрудники полиции.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Согласно указу губернатора от 19 октября, туристы при размещении в отелях и гостиницах обязаны предоставлять результаты анализов на отсутствие COVID-19, сделанных не позже, чем за пять дней до заселения. Подобные рейды проводятся на регулярной основе. Документы должна предоставлять администрация гостиницы или отеля. В случае нарушения указа, будут составлять протоколы об административном правонарушении, после чего документы будут направляться в суд для вынесения решения», — прокомментировал сотрудник департамента общественной безопасности Глеб Блакунов.

В департаменте считают проведение рейдов эффективным инструментом для мотивирования бизнеса и людей к соблюдению ограничительных мер. Отметим, что рейды проводятся также в общественном транспорте и торговых центрах Севастополя.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

По данным на утро 20 октября в городе-герое положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 1690 человек, у 50 — за последние сутки. 51 человек скончался, 1095 выздоровели.