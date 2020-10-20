Севастополь, 20 октября 2020, 17:24 — REGNUM Рейды по проверке соблюдения гостиницами правил приема постояльцев в условиях пандемии COVID-19 проводятся в Севастополе, сообщили 20 октября в пресс-службе правительства города. В рейдах участвуют сотрудники департамента общественной безопасности и сотрудники полиции.
В департаменте считают проведение рейдов эффективным инструментом для мотивирования бизнеса и людей к соблюдению ограничительных мер. Отметим, что рейды проводятся также в общественном транспорте и торговых центрах Севастополя.
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По данным на утро 20 октября в городе-герое положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 1690 человек, у 50 — за последние сутки. 51 человек скончался, 1095 выздоровели.