Приштина, , 20:07 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 20 октября сообщили, что за сутки в результате исследования 818 образцов в крае было выявлено 130 носителей коронавируса. Ещё 71 пациент был признан излечившимся. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Журналисты отмечают, что всего в Косово выявлено 17 139 случаев заражения коронавирусом. 14 787 пациентов уже здоровы. 657 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умер один пациент с COVID-19. Лечение проходят 1695 человек.

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Ситуация в Косово уже месяц остается стабильной, а число ежедневно выявляемых носителей достаточно низким, что выгодно отличает косовскую статистику от статистик соседних государств — македонской, албанской и черногорской. В этих странах за сутки выявляют свыше 150 новых носителей, причем в Северной Македонии уже пятый раз за полторы недели фиксируется антирекорд по числу выявляемых носителей — за это время число заражений подскочило со 150 до 535, то есть выше, чем в три раза. Ухудшается положение дел и в Албании, где число выявленных заражений за сутки увеличилось на 50 и достигло 257, что стало очередным антирекордом.

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Однако за последние два дня в Косово выявили почти 300 случаев заражения — число выявляемых случаев с 70−80 возросло до 140−150. Если этот уровень сохранится или возрастет в течение ближайшей неделю, можно будет говорить о новой волне эпидемии и в этой республике.

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