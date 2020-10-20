Москва, 20 октября 2020, 17:15 — REGNUM В Москве приостановили работу Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана, сообщает 20 октября оперативный штаб столицы.
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Причина этих мер — большое число заболевших коронавирусной инфекцией, а также невыполнение санитарно-эпидемиологических требований.
По данным агентства «Москва», решение приняли в Роспотребнадзоре. Сотрудники столичного управления нашли нарушения, когда приехали в вуз с проверкой.