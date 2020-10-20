Челябинск, , 17:01 — REGNUM В Челябинске будет обновлена новогодняя иллюминация. Для размещения праздничной подсветки уже определены места, сообщает пресс-служба мэрии.

Об обновлённой концепции рассказал на совещании в мэрии вице-мэр Александр Егоров. По его словам, в неё вошли световые фигурные скамьи, интерактивные качели, уличные торшеры, а также подсветка пешеходных дорожек и некоторые другие элементы.

Технические характеристики уже подготовлены. В ближайшую неделю районные администрации приступят к размещению электронных торгов.