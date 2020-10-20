Москва, , 17:02 — REGNUM В условиях сложной ситуации с пандемией Российский союз промышленников и предпринимателей выдвигает на передовую опытных борцов с COVID-19.

Председателем Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции избран член Бюро Правления РСПП, генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев. Как писал в мае Forbes, руководство этой компании еще в начале стало принимать стратегические решения по формированию системы профилактических мер и поддержанию бесперебойного производства на предприятиях группы. Ключевой задачей Гурьевых, как писали журналисты издания, стало сохранить здоровыми трудовые коллективы, пройти сложный период без перебоев. Когда 25 марта в городе Апатиты, где живет большая часть сотрудников горно-обогатительного комбината «ФосАгро», был выявлен местный житель с подозрением на коронавирус, семья Гурьевых направила туда самолет, чтобы оперативно доставить 100 новейших и доступных на тот момент экспресс-тестов. Это позволило обследовать ближний круг пациента, выявить инфицированных, изолировать их и не допустить цепной реакции».

Производство в пандемию не только не замедлилось, но даже продемонстрировало рекордный рост. Мало того — заместитель председателя Совета директоров ФосАгро Андрей Гурьев и его сын — генеральный директор компании лично участвовали в клинических испытаниях российской вакцины против Covid-19

«Бюро правления утвердило нового председателя Координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции, — сообщил на днях, на съезде, президент РСПП Александр Шохин. — Эту позицию занял Андрей Андреевич Гурьев, он будет вашим надежным партнером по этим вопросам».

В плане борьбы с распространением COVID-19 в регионах присутствия и в том, как обезопасить от вируса трудовые коллективы, опыт компанией «ФосАгро» накоплен серьезный.

На этом же съезде РСПП стали известны результаты Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость». Гран-При выиграла ФосАгро.

Надо сказать, что Гран-при в этом конкурсе присуждается нечасто — только если какой-то из конкурсантов становится победителем более чем в половине номинаций. За всю историю конкурса, начиная с 1997 года, такое случалось лишь дважды. И оба раза абсолютным лидером становилась компания «ФосАгро».

Не в последнюю очередь потому, что ведет свой бизнес с педантичным соблюдением норм социальной ответственности.

Для борьбы с распространением инфекции на всех предприятиях ФосАгро предприняли комплекс жестких мер профилактики, благодаря чему среди сотрудников практически не было заболевших. Одновременно ФосАгро серьезно усилила поддержку медицинских и социальных учреждений во всех городах, где расположены предприятия компании. Более 2.5 миллиардов рублей уже потрачено холдингом на противодействие пандемии, в том числе в строительство инфекционного центра, закупку машин скорой помощи, аппаратов ИВЛ, оборудования диагностических лабораторий. До конца года на борьбу с инфекцией планируется направить еще 500 миллионов рублей, что позволит обеспечить бесперебойную работу предприятий на полную мощность. Об этом заявил агентству Блумберг генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев. В этом же интервью он рассказал, что они вместе с отцом в качестве добровольцев приняли участие в программе испытаний вакцины Спутник-V, разработанной московским Центром имени Н.Ф. Гамалеи. Руководители компании сделали прививки, чтобы испытать эффекты на себе и когда Спутник-V будет запущен в производство, предложить работникам программу добровольной вакцинации.

«Вирус никуда не исчез, он среди нас. Поэтому сейчас главное — сохранять все меры профилактики и поддерживать налаженное за последний год сотрудничество бизнеса и государства, — обозначил стратегию Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции его новый председатель Андрей Андреевич Гурьев. — Это позволит нам уверенно дождаться массового производства вакцины от COVID-19 и эффективно организовать прививочную кампанию на предприятиях. Будем продолжать эту работу».

Читайте ранее в этом сюжете: ДРОЗД: спорт высокого полета