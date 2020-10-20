Рязань, , 17:01 — REGNUM Региональные профильные ведомства и федеральные контролирующие органы работают над разрешением ситуации с неприятным запахом в Рязани. Об этом 20 октября на своей странице в социальной сети написал губернатор Николай Любимов. Он предостерёг подписчиков от преждевременных оценок и обвинений.

По словам главы региона, две последние недели власти практически круглосуточно занимались этой ситуацией. Проверку проводили рязанские профильные ведомства и федеральные контролирующие органы. Уполномоченные надзорные органы сделают выводы, обозначат виновных и примут решение о наказании.

«В то же время хочу предостеречь от преждевременных выводов, основанных на непроверенной информации. Обвинения звучат в адрес Рязанской нефтеперерабатывающей компании и других промышленных предприятий. Нам всем необходимо дождаться официальной информации контролирующих органов. Должен быть найден источник распространения неприятного запаха, и приняты все меры для того, чтобы больше такого не повторялось», — написал губернатор.

Лаборатории, делавшие замеры атмосферного воздуха в начале октября, выявили превышение по сероводороду до 15 ПДК. В отношении двух предприятий Южного и Восточного промузлов Рязани проходят проверки.

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