Рязань, 20 октября 2020, 17:01 — REGNUM Региональные профильные ведомства и федеральные контролирующие органы работают над разрешением ситуации с неприятным запахом в Рязани. Об этом 20 октября на своей странице в социальной сети написал губернатор Николай Любимов. Он предостерёг подписчиков от преждевременных оценок и обвинений.
По словам главы региона, две последние недели власти практически круглосуточно занимались этой ситуацией. Проверку проводили рязанские профильные ведомства и федеральные контролирующие органы. Уполномоченные надзорные органы сделают выводы, обозначат виновных и примут решение о наказании.
Лаборатории, делавшие замеры атмосферного воздуха в начале октября, выявили превышение по сероводороду до 15 ПДК. В отношении двух предприятий Южного и Восточного промузлов Рязани проходят проверки.
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