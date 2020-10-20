Севастополь, , 16:56 — REGNUM В Севастополе фиксируется большое число отказов родителей от прививок своих детей-школьников. Об этом 20 октября через пресс-службу правительства Севастополя сообщил главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Сергей Грыга.

«На 20 тысяч привитых детей у нас приходится такое же количество отказов. Я хочу напомнить, что прививать своих детей — значит, их защищать», — подчеркнул Грыга.

Он добавил, что в Севастополе и взрослых и детей прививают только вакциной российского производства «Совигрипп»: эта вакцина трёхвалентная, она подготовлена под те штаммы гриппа, которые возможны в этом сезоне.

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Прививки можно сделать в поликлиниках города, школьников прививают в школах, для взрослых развёрнуты мобильные пункты вакцинации.

На 20 октября в Севастополе прививки от гриппа получили 98,5 тысяч человек. В город уже доставлено около 200 тысяч доз вакцины, ещё около 40 тысяч доз ожидается в ближайшее время, дополнительно планируется закупить ещё 37 тыс. доз.