Ханты-Мансийск, , 16:56 — REGNUM В Югре за неделю за минувшую неделю за отсутствие маски составлены 1523 протокола. Об этом доложил на оперативном штабе УМВД России по ХМАО Дамир Сатретдинов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

Отмечается, что две неле назад за семь дней было составлено и передано в суд 1354 материалов административных протоколов, составленных на югорчан за отсутствие маски в общественных местах.

В основном нарушают масочный режим жители Сургута, где фиксируется более всего заражений SARS-CoV-2 в регионе. Не без греха и сами правоохранители. Губернатор ХМАО Наталья Комарова раскритиковала ранее поведение полицейских региона, которые работают без защитных от инфекции масок.

Читайте ранее в этом сюжете: Полицейских Югры уличили в нарушении масочного режима