Элиста, , 16:47 — REGNUM В Республике Калмыкия готовы перейти на смешанную систему обучения, однако пока ситуация с распространением коронавируса среди школьников и педагогов контролируемая. Об этом 20 октября сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

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«Пока ситуация показывает, что о дистанционном обучении рано говорить. Заболеваемость среди школьников и учителей идёт пока по прогнозируемому коридору. Оснований говорить о том, что школы уйдут на удалёнку, нет. Но, если ситуация будет ухудшаться, то министерство образования предусмотрит и такой вариант развития. Возможно, мы будем внедрять смешанные формы, которые мы применяли в первой четверти», — пояснил он.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии растёт число случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 превысило 8 тыс. человек. Ранее ряд школьных классов был переведён на онлайн-обучение.

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