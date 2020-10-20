Воронеж, , 16:36 — REGNUM В Воронежском государственном университете часть студентов и сотрудников отправлены на дистанционную форму обучения. Информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе вуза 20 октября.

Воронежский государственный университет Insider51

«Да, действительно, в ВГУ ведется образовательная деятельность по всем программам в формате «смешанного обучения». На дистант перешли несколько категорий сотрудников и студентов: лица, имеющие хронические заболевания, в возрасте 65+, а также заболевшие и контактировавшие с ними», — прокомментировала первый проректор — проректор по учебной работе Елена Чупандина.

Она добавила, что остальные сотрудники работают в обычном режиме, студенты также учатся как обычно. При этом в вузе действует термометрический контроль, требования по соблюдению социальной дистанции, строгий масочный режим. Все массовые мероприятия отменены до улучшения эпидемиологической обстановки.

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Отметим, что ряд СМИ сообщил о том, что на дистанционный формат обучения в ВГУ переведено около 50% студентов очной формы обучения. В пресс-службе ВГУ число студентов и преподавателей, ушедших на онлайн-режим, не уточнили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о переходе на дистанционный режим обучения Воронежского государственного технического университета, но позже в вузе сообщили, что пока переход приостановлен и учебный процесс продолжается в очном режиме.

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