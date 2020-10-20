Курск, , 16:34 — REGNUM В Курской области из-за роста заболеваемости коронавирусом сотрудники стационаров и поликлиник работают в условиях двойной и даже тройной нагрузки. Как сообщает ИА REGNUM, об этом в своём видеообращении рассказал заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.

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«Ситуация очень непростая медицинские работники тоже не застрахованы от заболевания, многие сейчас находятся на больничном, и нам нужна помощь всех коллег. Врачи любой специальности, медсёстры, младший медицинский персонал нужны в стационарах для лечения пациентов с коронавирусом. Много вызовов получают сейчас участковые, педиатры и терапевты. Я прошу всех коллег из медицинского сообщества, ординаторов, студентов педуниверситета откликнуться и помощь на передовой в борьбе с коронавирусом. Вас трудоустроят, вы получите достойную оплату.

Прошу и всех жителей Курской области не терять бдительности. Соблюдайте меры профилактики, носите маски, чаще мойте руки, ограничьте контакты и старайтесь как можно меньше находиться в общественных местах. Так вы поможете не только себе и своим близким, но и нашим медицинским работникам», — сказал замгубернатора.

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