Железноводск, Ставропольский край, , 16:32 — REGNUM Железноводск готовится к зиме. Вся коммунальная техника ставропольского курорта уже прошла профилактический техосмотр, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

«Наш муниципалитет закупил более 2 тысяч тонн пескосоляной смеси, а также специальный антигололедный реагент, который предназначен для поверхностей из природного камня. Этим средством мы будет обрабатывать тротуары и ступеньки в Курортной зоне, которых у нас более 3 тысяч», — сказал глава города Евгений Моисеев.

Напомним, что в рамках подготовки к зимнему периоду коммунальщики Железноводска промыли более 270 км водопроводных сетей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября отопительный сезон стартовал на 26 территориях Ставропольского кра. До конца месяца батареи потеплеют в домах жителей еще пяти городов и районов края. Октябрь в этомгоду на Ставрополье выдался аномально жарким. В этой связи тепло в квартиры жителей было решено подать позже обычного, чтобы «не топить улицу».

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