Ростов-на-Дону, , 16:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону часть самовольных построек будут исключены из «чёрного списка». Безопасными для проживания признаны 85 объектов.

«Сегодня городская дума внесла изменения в правила землепользования, которые позволят жителям 85 домов, ранее считавшихся самозастроями, законно эксплуатировать земельные участки под ними. Речь идет об объектах, эксплуатацию которых эксперты признали безопасной для жизни и здоровья граждан. На этом основании суд решил их не сносить», — написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2020 года в Ростове-на-Дону насчитывалось 167 объектов самовольного строительства многоквартирных домов.

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