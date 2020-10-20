Брянск, , 16:34 — REGNUM Единственным пилотным регионом, в котором будет реализован новый общероссийский проект по созданию условий для обеспечения безопасности пешеходов на дорогах, станет Брянская область. Об этом на своей странице в социальной сети 20 октября написал губернатор Александр Богомаз.

Решение о пилотном проекте принято на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения правительства РФ, которое 20 октября провёл вице-премьер Марат Хуснуллин. Брянская область показала отличные результаты в вопросах безопасности дорожного движения.

«Проводимая в регионе работа приносит положительные результаты. За девять месяцев текущего года в области произошло снижение на 15% числа ДТП с пострадавшими пешеходами. Жизнь и здоровье наших граждан — самое ценное, что есть, поэтому мною поставлена задача усилить комплекс мероприятий по созданию безопасных условий и защиты пешеходов. При этом особое внимание должно уделяться безопасности детей. После реализации пилотного проекта в Брянской области он будет проектирован на все регионы. Комиссия поддержала такое решение, и в ближайшее время проект будет разработан и направлен для реализации», — написал губернатор.

В Брянской области с 2015 года отремонтировано 2376 км автомобильных дорог, в 2020 году в порядок привели уже более 610 км.