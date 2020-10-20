Брянск, 20 октября 2020, 16:34 — REGNUM Единственным пилотным регионом, в котором будет реализован новый общероссийский проект по созданию условий для обеспечения безопасности пешеходов на дорогах, станет Брянская область. Об этом на своей странице в социальной сети 20 октября написал губернатор Александр Богомаз.
Решение о пилотном проекте принято на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения правительства РФ, которое 20 октября провёл вице-премьер Марат Хуснуллин. Брянская область показала отличные результаты в вопросах безопасности дорожного движения.
В Брянской области с 2015 года отремонтировано 2376 км автомобильных дорог, в 2020 году в порядок привели уже более 610 км.