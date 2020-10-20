Махачкала, , 18:37 — REGNUM Более 100 медиков получили работу в сельских больницах и фельдшерско-акушерских пунктах Дагестана с начала 2020 года по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Все они получили положенную единовременную выплату, сообщили ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе минздрава республики.

С начала года в Дагестане в рамках реализации этих программ в сельской местности трудоустроены 102 врача и четыре фельдшера. Большинство из них получили единовременную выплату в размере 1 млн рублей и 500 тыс. рублей соответственно.

Вместе с тем те из них, кто устроился на работу в труднодоступные населенные пункты, получили больше — по 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей, соответственно. При этом все участники программ должны отработать в глубинке не менее пяти лет.

Работа по набору специалистов в республике продолжается — до конца года в селах планируется трудоустроить еще несколько десятков медработников.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Дагестане на работу в сельскую местность были направлены 224 врача и 10 фельдшеров. Всего с начала действия программы работу в дагестанской глубинке получили около 1,4 тыс. специалистов.

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