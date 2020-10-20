Киев, , 16:16 — REGNUM Семьи курсантов, погибших при крушении самолёта Ан-26 в Харьковской области, получили выплаты. Об этом сообщила 20 октября пресс-служба генерального штаба Украины.

Размер выплат составил около 1,5 млн гривен или почти $53 тыс., рассказали в ведомстве.

В генштабе отметили, что выплаты родственникам членов экипажа самолёта будут перечислены позже, после того, как обстоятельства авиакатастрофы будут окончательно установлены.

Напомним, в результате падения самолёта под Чугуевом погибли 26 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, единственный выживший курсант Вячеслав Золочевский решил продолжить обучение в Харьковском национальном университете воздушных сил Украины.

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