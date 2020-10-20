Грозный, , 16:03 — REGNUM В Чечне за все время пандемии коронавируса выявлен 2541 носитель коронавирусной инфекции. Это самый низкий показатель на Северном Кавказе и пятый — в целом по России. По сравнению с Северной Осетией, которая занимает вторую позицию по числу заболевших, в Чечне почти в два с половиной раза меньше заразившихся.

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А в сравнении со Ставропольским краем, который занимает первую строчку в рейтинге субъектов СКФО по числу случаев заражения с показателем 19 250, в Чечне их меньше в семь раз.

По данным федерального оперативного штаба на 20 октября, в Чечне на протяжении длительного времени остаются самые низкие темпы прироста заболеваемости в целом по России. Этот показатель в республике составляет от 0,2% до 0,3%.

Число выздоровевших в Чечне за все время составило 2060 человек. Скончались от коронавирусной инфекции 43 человека.