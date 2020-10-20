Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM Большинство родителей и педагогов Санкт-Петербурга поддержали более поздний выход с каникул вместо «дистанционки» или домашнего обучения с сопровождением педагога, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявила 20 октября вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина, подводя итоги открытого опроса родителей и педагогов на своей странице в соцсети.

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Напомним, по данным комитете по образованию Санкт-Петербурга, на 20 октября, в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 109 классов в 63 школах, что составляет 0,54% от общего количества классов в городе.

Опрос среди родителей и педагогов проводился на странице вице-губернатора в сети «ВКонтакте». Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Если заболеваемость в образовательных организациях начнет резко нарастать, какой вариант ограничений вам представляется правильным?».

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Подводя итоги, чиновница, которая в том числе отвечает за сферу образования, указала, что не система образования решает — вводить ограничения или не вводить, это определяют специалисты Роспотребнадзора и Главный санитарный врач. Однако система образования может предложить наиболее подходящие варианты реагирования.

«Никого из нас не радует перспектива опять оказаться на удаленке — даже тех, кто за неё проголосовал. И то качество дистанционного обучения, которое существует на сегодняшний день — надо честно признать — конечно же, пока просто «меньшее из зол», — заявила Ирина Потехина.

В открытом опросе, где предлагались несколько вариантов развития событий, большинство респондентов 50,5% (педагоги) и 41,8% (родители) выбрали вариант «поздний выход с каникул». На втором месте — 25,9% и 33,6%, соответственно — цикличное обучение (три недели очного обучения, потом неделя дистанционного — для прерывания цепочки заражений, — прим. ред.). На третьем месте — 10,6% и 12,0% — «дистант» для всех, кроме начальной школы.

Наименьшее число голосов получили варианты — «дистант» для всех школьников (9,6% и 8,0%) и домашнее обучение с сопровождением педагога (3,4% и 12,0%).

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Сегодня стало известно, что власти Петербурга рассматривают вариант продления осенних каникул, но решение об этом пока не принято.

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