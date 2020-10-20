Челябинск, , 15:58 — REGNUM В Челябинской области школьники будут на осенних каникулах не неделю, а две. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

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Что касается учреждений среднего профессионального и высшего образования, то им рекомендовано уходить на внеплановые каникулы в тех случаях, если эпидситуация будет развиваться неблагоприятно. Глава региона отмечает, что согласен в врачами, которые утверждают, что эта пауза даст возможность разорвать все цепочки передачи вирусов.

Также Текслер отмечает, что у педагогов и школьников будет время на то, чтобы отдохнуть и восстановить силы. «За это время дополнительно оснастим наши школы рециркуляторами воздуха и другими средствами защиты», — заверил губернатор.