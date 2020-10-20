Пермь, , 15:57 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 20 октября, выявлено 128 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Регион демонстрирует стабильный рост суточного показателя заражений. С 4 октября он с каждым днем увеличивается, так на 18 октября выявлено 125 случаев, на 19 октября — 127. На сегодняшний день ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,1%, а коэффициент распространения — 1,13 (на 19 октября — 1,13).

С конца марта в Прикамье зафиксировано 11 862 носителя SARS-CoV-2. Скончались 584 человека, у которых выявлен коронавирус. От COVID-19 оправились 7 993 пациента. На сегодня в больницах получают лечение 1 531 человек.