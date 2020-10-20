Москва, , 15:57 — REGNUM Россия сможет противостоять распространению коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 20 октября, в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости»

Читайте также: Мишустин заявил о готовности поделиться опытом разработки вакцины

«У нашей системы здравоохранения сформирован достаточный запас прочности, чтобы противостоять распространению коронавируса», — подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что в стране уже сделано свыше 51 млн тестов и эта работа продолжается. Кроме того, на сегодняшний день в России не наблюдается дефицита средств индивидуальной защиты и тест-систем.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия показала способность российского здравоохранения эффективно реагировать на экстренные ситуации и наращивать в короткие сроки свои возможности. По его словам, во многом это стало следствием опыта и принципов организации медицинской помощи, заложенных в России целыми поколениями специалистов и во времена земской медицины и в советский период.

Также по теме: Путин дал оценку работе системы здравоохранения РФ в экстренных ситуациях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российские власти смогли «учесть уроки ситуации и получили бесценный опыт» в борьбе с пандемией коронавируса. По его словам, сейчас эта борьба ведётся «системно, без рывков и шоков», так как у правительство есть понимание, что делать.