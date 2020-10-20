Ижевск, , 15:53 — REGNUM С 1 августа по настоящее время в Удмуртию воздушным транспортом прибыли 7904 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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При этом 321 человек, или 4,06% от общего числа туристов не внес данные о результатах теста на коронавирус в личном кабинете на портале Госуслуг. В отношении всех нарушителей возбуждены административные дела.

В то же время, по результатам тестирования, у 118 граждан было подтверждено заражение коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 октября в республике с начала пандемии провели 454 228 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3110 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4090 исследований.

Максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на 18 октября — 5144 исследования.